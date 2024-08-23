Bodrum Futbol Kulübü Genç Futbolcusunu Ümraniyespor'a Kiraladı
Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Furkan Apaydın'ı 1 sezonluğuna Ümraniyespor'a kiraladı. Apaydın, geçen sezon Ümraniyespor ile 1. Lig Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı.
BODRUM,
SÜPER Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcularından Furkan Apaydın'ı 1 sezonluğuna 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiralık gönderdi. Geçen sezon devre arasında Nazilli Belediyespor'dan alınan 22 yaşındaki stoper, 11 maçta forma giydiği yeşil-beyazlılarda 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.