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Bodrum Futbol Kulübü, Erzurumspor FK'ya 1-0 yenildi

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Bodrum Futbol Kulübü, Erzurumspor FK deplasmanında 1-0 yenilerek çıkışını sürdüremedi. Teknik direktör İsmlet Taşdemir, maçı arkalarında bırakıp yollarına devam edeceklerini söyledi.

BODRUM,

1'inci Lig'de üst üste Göztepe ve Giresunspor galibiyetleriyle zirve yarışına ağırlığını koyan Bodrum Futbol Kulübü, Erzurumspor FK deplasmanından 1-0 yenik ayrılarak çıkışını sürdüremedi. Omar Imeri'nin 51'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan yeşil-beyazlılar 90+6'ncı dakikada Eren Tozlu'nun golüyle yıkıldı. Erzurum'dan puansız dönen Ege ekibinin teknik direktörü İsmlet Taşdemir, bu maçı arkalarında bırakıp yollarına devam edeceklerini söyledi.

Eksik kaldıktan sonra zorlandıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bizim için daha da zorlaştı. Oyuncu kardeşlerim elinden gelen mücadeleyi verdi. Fakat son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Burada bir direnç ortaya koymaya çalıştık. Koyduk ama yetmedi. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Biz en kısa sürede bu maçı arkamızda bırakıp yine yolumuza devam etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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