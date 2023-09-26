Bodrum Futbol Kulübü, Altay maçında galibiyeti kıl payı kaçırdı

BODRUM,

ÜMRANİYESPOR ve Sakaryaspor maçlarını üst üste kazanıp 1'inci Lig'deki zirve yarışında iddialı konuma gelen Bodrum Futbol Kulübü, İzmir'de serisini sonlandırdı. Ligin 6'ncı haftasında düşme potasındaki Altay'a konuk olan yeşil-beyazlılar 1-0 önde götürdüğü maçın 89'uncu dakikasında Zeki'nin golün engel olamadı ve galibiyeti kıl payı kaçırdı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, maçın berabere bitmesine üzüldüklerini söyledi.

Öne geçtikleri müsabakada farkı açmaları gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Maçın ilk devresinde oyunu domine ettik, çok pozisyona girdik ve bir gol atabildik. İkinci devrede ise maalesef doğru oyunu ortaya koyamadık. Buna rağmen yine de maçı koparabilirdik. Bu şekilde sonuç almak üzücü. Ancak puan puandır diyerek önümüze bakacağız" yorumunu yaptı. Bodrumspor bu hafta sonunda Çorum FK'yı ağırlayacak.