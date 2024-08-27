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Bodrum FK, zorlu Göztepe deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor

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Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Göztepe'nin güçlü bir rakip olduğunu belirterek, takımın yeni forveti Puşcaş'ın performansını da değerlendirdi.

Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk galibiyetini almak için tüm hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Bodrum FK Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Göztepe'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayarak, "Geçen sezondan bu yana güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Biz de iyi bir seviyeye geldik ve güzel bir maç bekliyoruz" diye konuştu.

Zirveye çıkarken aşılan zorlu engeller

Süper Lig'e çıkma yolunda birçok engeli aşarak bu noktaya geldiklerini belirten Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Her galibiyetin büyük bir önemi var, özellikle bu ligde. İlk galibiyetimizi biraz geç de olsa aldık ve bu bizi motive etti. İlk iki hafta oyuncularımız zaman zaman çok iyi oynadı ama skoru koruyamadık. Sadece Eyüp maçının ikinci yarısında performansımızı eleştirebiliriz, geri kalan sürelerde ise iyi işler yaptık. Bu maçta defansif anlamda doğruları yaparak skoru elde ettik ve koruduk. Oyuncularımızın büyük kısmı bu ligde ilk kez oynuyor. Ben de bu ligde ilk kez teknik direktörlük yapıyorum, bu da kolay bir süreç değil. Ancak oyuncularım büyük bir çaba gösterdi ve bu başarıya yaklaşıyoruz. Süper Lig'e adapte olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Göztepe karşısında zorlu sınav

Göztepe karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyleyen Taşdemir, "Lige iyi başlayan ve oyun olarak da güçlü olan bir takımla karşılaşacağız. Galibiyetleri olmasa da doğru işler yapan bir ekip. Bizimle tanışıklıkları var, bu da maçı daha da çekişmeli kılacak. Eyüp maçında da benzer bir durum yaşadık. Her iki takım da birbirini iyi tanıyor ve bu da maçın sert geçeceğini gösteriyor" dedi.

Takımın yeni forveti Puşcaş'ın performansını değerlendiren Taşdemir, "Puşcaş çok kaliteli bir oyuncu ve takımımıza uyum sağlayacak kapasitede. Pozisyona girmesi ve sahadaki farklı katkıları bizim için çok değerli. Yönetimimizi ve scout ekibimizi doğru bir transfer yaptıkları için tebrik ediyorum. Zamanla daha da iyi tanınacak ve ona karşı önlemler alınacaktır. Önemli olan zor zamanlarda da destek olabilmek. Puşcaş, bu desteği aldığında bizim için önemli bir oyuncu haline gelecektir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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