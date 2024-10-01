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Bodrum FK, Yeni Transferleriyle Yükselişe Geçti

Bodrum FK, Yeni Transferleriyle Yükselişe Geçti
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Bodrum Futbol Kulübü, George Puşçaş ve Taulant Seferi'nin attığı gollerle süper ligdeki son iki maçında galip gelerek puanını 9'a çıkardı. Puşçaş sezon boyunca 6 maçta 3 gol atarken, Seferi de önemli katkılar sağladı.

SÜPER Lig'de üst üste Hatayspor ve Adana Demirspor'u yenerek 9 puana ulaşan ve üst sıralara tırmanan Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni transferleri George Puşçaş ve Taulant Seferi attıkları gollerle takıma hayat verdi. Sezon başında İtalya Seri A ekibi Genoa'dan gelen Rumen golcü Puşçaş, çıktığı 6 maçta 3 kez fileleri havalandırıp yeşil-beyazlıların en skorer oyuncusu oldu. Puşçaş ilk olarak 3'üncü haftada iç sahada 3-1 kazanılan Konyaspor karşılaşmasında ağları havalandırıp siftah yaptı. Deneyimli golcü son Adana Demirspor karşılaşmasında da 2 gol atarak galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

Baniyas SC takımından gelen Arnavut hücumcu Seferi de kısa süre içinde Bodrum FK'ya katkıda bulundu. Önceki hafta deplasmanda oynanan Hatayspor karşılaşmasında gol atarak 1-0'lık galibiyeti getiren 27 yaşındaki Seferi, Adana Demirspor müsabakasını da boş geçmedi. Seferi 81'inci dakikada penaltı kaçırmasına rağmen sergilediği performansla camianın beğenisini kazandı. Puşçaş ve Seferi ile hücum hattını oldukça güçlendiren Bodrum Futbol Kulübü'nde ikilinin yükselen performansı gelecek adına umut verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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