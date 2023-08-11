Bodrum FK, yeni sezonu Giresunspor maçıyla açıyor

1'inci Lig'deki ilk sezonunda Play-Off finali oynayarak Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum FK, yeni sezona yarın Giresun deplasmanında başlayacak. Muğla temsilcisi, Bitexen Giresunspor'la Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği maç saat 19.15'te start alacak. Giresunspor 2 yıllık macerasının ardından geçen sezon Süper Lig'den düştü. Geçen sezon Süper Lig'i finalde Pendikspor'a 2-1 yenilerek kıl payı ıskalayan Bodrum FK, 2'nci Lig'den bu yana takımı yöneten teknik direktör İsmet Taşdemir'le sözleşme yenileyerek, Celustka, Pedro Brazao, Aldair, Haqi Osman, Muhammed Gönülaçar, Burak Çoban gibi önemli transferler yaptı. Bu sezon da ilk hedefini Play-Off olarak belirleyen Bodrum ekibi, Bodrumspor olan adını başkanlığı kulübün hakim ortağı Fikret Öztürk'ün devralması sonrası Bodrum FK yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor