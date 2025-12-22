Sipay Bodrum FK - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, çok zor bir maç oynandığını söyledi.

Sefer Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin çok güçlü olduğunu, iki takımın futbolcularını tebrik ettiğini belirtti.

Çok keyifli bir maç olduğunu, tek eksiğin gol olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"İki taraf da elinden geldiğince gol atmaya çalıştı. Biz ilk yarı çok daha etkiliydik. Üç dört net pozisyonumuz var. İkinci devreye de iyi başladık ama perşembe günü çok zorlu bir deplasmanda Gençlerbirliği kupa maçımız vardı. Onun yorgunluğu ve maça çok az gün kala hazırlanmış olmamız ikinci yarıda kendini biraz hissettirdi. Bildiğiniz gibi ancak iki değişiklik yapabildik. Yedek kulübemiz de biraz zayıftı. İnşallah Sarıyer maçıyla üç puanla ilk devreyi kapatıp, ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. İkinci yarı daha iyi bir Bodrumspor izlettirmek istiyoruz."

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da her iki takımın oyuncularını tebrik ederek, deplasmandan bir puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Bodrumspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu ve oyunda geçişleri çok iyi yaptığını anlatan Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle uzun top ve dönen toplarda iyi hamle yapan oyunculara sahip. İlk yarı biraz bu beklediğimiz geçişleri onlara verdik. Vermememiz gerekiyordu, bir kaç tane geçişe izin verdik. Çok net pozisyon vermedik.Bizim pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı ise oyunun kontrolü daha çok bizdeydi. Çok net pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Gerçekten ikinci yarı çok daha iyi oynadılar. Son dakikada kaçırdığımız bir pozisyon var ki gerçekten çok netti. Bodrumspor gibi zor bir deplasmandan beraberlikle dönüyoruz. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Konumumuz iyi. O yüzden şimdi hafta sonu oynayacağımız Iğdır FK karşılaşmasına konsantre olacağız. İnşallah da galip geleceğiz."