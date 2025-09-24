Haberler

Bodrum FK, Van Spor'u 2-0 Mağlup Etti

Bodrum FK, Van Spor'u 2-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1'inci Lig 7'nci hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde Van Spor FK'yi 2-0 mağlup etti. Golleri 21 ve 60. dakikalarda Seferi kaydetti.

Fırat AKAY / BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Şenol Bektaş, Ahmet Türkeş

BODRUM FK: Sousa - Imeri (Dk.79 Berşan), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Mohammed (Dk. 85 Mustafa), Ahmet (Dk. 79 Yusuf), Seferi, Fredy, Dimitrov (Dk. 79 Brazao), Ali Habeşoğlu (Dk. 69 Celal)

VAN SPOR FK: Çağlar - Muhammet, Erdi, Lucas, Sabahattin, Jevsenak (Dk. 81 Bekircan), Mehmet Özcan, Faruk (Dk. 46 Vlachomitros), Regis (Dk. 65 Mehmet Manış), Jefferson (Dk.64 Traore), Ivan Cedric

GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 60 Seferi (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ali Aytemur, Fredy (Bodrum FK), Lucas Afriko, Sabahattin, Mehmet (Vanspor)

TFF 1'inci Lig 7'nci hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 21 ve 60'ıncı dakikalarda Seferi kaydetti. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 14'e çıkarıp zirve yarışına tutunurken, Van Spor FK ise 9 puanda kaldı.

21'inci dakikada Bodrum FK'nın kazandığı kornerde Fredy ceza sahasına ortaladı. Seferi kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.

28'inci dakikada ev sahibi ekipten Ali Habeşoğlu'nun ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

32'nci dakikada Van Spor FK atağında Jefferson'un vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Seferi'nin vurdu. Meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

60'ıncı dakikada Bodrum ekibinde müsait pozisyondaki Seferi'nin düzgün vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

Karşılaşma Bodrum FK'nın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı

Dünyanın takip ettiği zirvede Şara'dan sürpriz Türkiye mesajı
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan donanma gemisi, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için yola çıktı

Saldırıya uğrayan filo için donanma gemisi yola çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.