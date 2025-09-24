Bodrum FK, Van Spor'u 2-0 Mağlup Etti

Fırat AKAY / BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Şenol Bektaş, Ahmet Türkeş

BODRUM FK: Sousa - Imeri (Dk.79 Berşan), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Mohammed (Dk. 85 Mustafa), Ahmet (Dk. 79 Yusuf), Seferi, Fredy, Dimitrov (Dk. 79 Brazao), Ali Habeşoğlu (Dk. 69 Celal)

VAN SPOR FK: Çağlar - Muhammet, Erdi, Lucas, Sabahattin, Jevsenak (Dk. 81 Bekircan), Mehmet Özcan, Faruk (Dk. 46 Vlachomitros), Regis (Dk. 65 Mehmet Manış), Jefferson (Dk.64 Traore), Ivan Cedric

GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 60 Seferi (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ali Aytemur, Fredy (Bodrum FK), Lucas Afriko, Sabahattin, Mehmet (Vanspor)

TFF 1'inci Lig 7'nci hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 21 ve 60'ıncı dakikalarda Seferi kaydetti. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 14'e çıkarıp zirve yarışına tutunurken, Van Spor FK ise 9 puanda kaldı.

21'inci dakikada Bodrum FK'nın kazandığı kornerde Fredy ceza sahasına ortaladı. Seferi kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.

28'inci dakikada ev sahibi ekipten Ali Habeşoğlu'nun ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

32'nci dakikada Van Spor FK atağında Jefferson'un vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Seferi'nin vurdu. Meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

60'ıncı dakikada Bodrum ekibinde müsait pozisyondaki Seferi'nin düzgün vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

Karşılaşma Bodrum FK'nın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.