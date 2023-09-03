Bodrum FK, Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım çok iyi mücadele etti, hak ettikleri farklı bir galibiyet aldılar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, oynanan oyundan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Zaman itibarıyla gerçekten önemli bir karşılaşmaydı. Geçen sene Süper Lig oynamış rakibimiz. Süper Lig'den 7-8 oyuncusu bulunuyordu. Biz lige kötü başladık. 3 haftadır istediğimiz oyunu sergileyemedik. Mazeretlerimiz vardı ama çok fazla üstünde durmadan devam ettik. Yeni gelen arkadaşlarımızın yavaş yavaş uyum sorununu çözdük diyebilirim. Birazcık daha takıma adapte oldular. Bugün çok farklı oynadılar. Kendi gerçek kimliğimiz gibi oynadılar. Bu her zaman olur mu bilmiyorum ama en azından başlangıcı olabilir diyebilirim. Oyuncularım çok iyi mücadele etti, hak ettikleri farklı bir galibiyet aldılar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA