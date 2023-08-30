Bodrum FK, Ümraniyespor maçıyla Gençlerbirliği yenilgisini telafi etmek istiyor

Geçtiğimiz hafta alınan Gençlerbirliği yenilgisini Ümraniyespor maçıyla telafi etmek isteyen Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "İki senedir bu ligdeyiz ve üzerinde durduğumuz nokta, takımımızın oyun olarak hem bize hem de izleyenlere keyif vermesi. Dolayısıyla bu sezona başlangıç o açıdan biraz yavan oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyeti telafi etmek için seyircisi önünde galibiyete kenetlendi. Bodrum temsilcisinde 30 yaşındaki futbolcu Süleyman Özdamar'ın kart cezası sona ererken, sakatlığı devam eden Kenan Özer de bireysel antrenmanlara başladı.

Sakatlıkları süren Musah Mohammed, Pedro ve Erkan Değişmez'in durumlarının ise maç gününe kadar netlik kazanacağı belirtildi.

"Milli araya galibiyetle girmek istiyoruz"

Takımın oyun anlamında keyif vermediğini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Geçen hafta oynadığımız müsabakada penaltı, penaltı değildi. Bunu bu işi bilen üstatlara sorduk. O önemli değil, önemli olan bizim için oyun. 2 senedir bu ligdeyiz ve üzerinde durduğumuz nokta, takımımızın oyun olarak hem bizde hem de izleyenlere keyif vermesi. Dolayısıyla bu sezona başlangıç o açıdan biraz yavan oldu. Son maçta doğru oyun ve doğru kalite yoktu. Eksiklerimizi biliyoruz, gidermeye çalışıyoruz. Sakatlarımız var, sakat olan oyuncularımızın koşulara başlaması bir nebzede olsun sevindirici. Bununla beraber Erkan ve Pedro'nun sakatlığı bizi birazcık daha sıkıntıya soktu. Yeni gelen arkadaşlarımızın uyumuyla biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bunu en kısa sürede atlatıp özellikle milli aradan sonra çok daha farklı bir duruma gelmek istiyoruz. Geçen sene Süper Lig'de mücadele eden zorlu bir rakiple mücadele edeceğiz. Rakibimiz Ümraniyespor ilk 3 maçta istediği sonuçları alamadı belki ama oyun kalitesi anlamında birazcık daha ön plana çıktı. En iyi şekilde hazırlanıp inşallah bu maçta galip gelerek milli araya o şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu Muhammed Gönülaçar da, "Hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Süper Lig kapısından döndü, bunun akabinde tekrar şampiyon olmak için uğraş veren, iyi transferler yapan bir takıma geldim. Hedefimiz şampiyonluk, o yolda ilerlemek istiyoruz. Geçen hafta haksız bir penaltı ile mağlup olduk. Elimizden gelen tüm mücadeleyi vererek devam ediyoruz. Bu hafta içeride oynuyoruz, taraftarı yanımıza bekliyoruz. Coşkulu bir taraftarımız var, onların desteğiyle bu yolda daha iyi başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - MUĞLA