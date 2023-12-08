Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK, Tuzlaspor'u konuk edecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bodrum FK, Tuzlaspor'u galibiyet serisi yakalama hedefiyle konuk edecek. Ligde 9 haftadır seri galibiyet yakalayamayan Bodrum FK, Play-Off hattında 5'inci sırada yer alıyor.

1'inci Lig'de evindeki Adanaspor mağlubiyetini geçen hafta Şanlıurfaspor'u deplasmanda yenerek telafi eden, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen FK engelini aşan Bodrum FK, ligde yarın Tuzlaspor'u galibiyet serisi yakalama hedefiyle konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak 90 dakikayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eren Albayrak'ın ameliyat olarak sezonu kapattığı Bodrum'da sakatlığı süren Cenk de forma giyemeyecek.

Ligde 9 haftadır seri galibiyet yakalayamayan yeşil-beyazlı ekip buna rağmen 24 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada yer alıyor. Tuzlaspor ise 12 puanla düşme barajından kurtulma mücadelesi veriyor. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, iç sahada kazanıp üst sıralarında yer alan Kocaelispor ve Göztepe'yle kalan 2 maçta devrenin finalini oynamak istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Bodrum Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title