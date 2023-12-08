Bodrum FK, Tuzlaspor'u konuk edecek

1'inci Lig'de evindeki Adanaspor mağlubiyetini geçen hafta Şanlıurfaspor'u deplasmanda yenerek telafi eden, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen FK engelini aşan Bodrum FK, ligde yarın Tuzlaspor'u galibiyet serisi yakalama hedefiyle konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak 90 dakikayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eren Albayrak'ın ameliyat olarak sezonu kapattığı Bodrum'da sakatlığı süren Cenk de forma giyemeyecek.

Ligde 9 haftadır seri galibiyet yakalayamayan yeşil-beyazlı ekip buna rağmen 24 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada yer alıyor. Tuzlaspor ise 12 puanla düşme barajından kurtulma mücadelesi veriyor. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, iç sahada kazanıp üst sıralarında yer alan Kocaelispor ve Göztepe'yle kalan 2 maçta devrenin finalini oynamak istediklerini söyledi.