Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u Geçerek Turu Geçti

Sivasspor maçından 1-0 galibiyetle ayrılan ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkan Bodrum FK'da Teknik Direktör Jose Morais, "Takımımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Bir üst tura çıktık ve mutluyuz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun son hafta maçında Bodrum FK, konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Morais, "Takımımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Bir üst tura çıktık ve mutluyuz. Bodrum FK tarihinde ilk kez son 8'e kalma başarısı gösterdik. Oyuncularımı da bu başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Özellikle golden sonra 6-7 tane gol şansı daha ürettik. Belki bitirme noktasında yüzdemizi artırabilirsek daha iyi olabilir bizim için. Takım olarak bir sonraki hedefimiz girdiğimiz pozisyonları nasıl daha iyi değerlendirebiliriz diye olacak. Savunma olarak ve takım olarak çok iyiydik. Sivasspor'a karşı oynamak her zaman zordur. Takımımın sahada gösterdiği savunmadan mutluyum. Bizim Sivasspor ile ligde rekabetimiz de var. Düşme potasındayız. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS