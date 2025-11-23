Haberler

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: 'Ümraniyespor mağlubiyetini telafi edeceğiz'

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, mağlubiyeti beklemediklerini ve gelecek maçta telafi edeceklerini belirtti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ümraniyespor mağlubiyetini gelecek telafi edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Hiç beklemediğimiz bir skorla karşı karşıyayız. Çok üzgünüz. Bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüz için bugün daha da çok üzüldük. Aslında maça iyi başladık. Topun hakimiyeti bizdeydi. Çok şanssız bir şekilde birinci sarı kart, ikinci sarı kart ve oyuncuların atılması oldu. Sadece bizden değil, Ümraniyespor'dan da gereksiz oyuncu atıldı. Bu, iki takım adına dengeleri bozdu. İkinci yarı oyuncu ve oyun formatındaki değişikliklerle oyuna ve topa hakim olan bizdik. Tam da iyi oynarken, üst üste iki defa direkten dönen topun belki de 30 saniye ya da 1 dakika sonrası kalemizde golü gördük. Bu bizi şok etti. Son 15-20 dakikada oyuncu değişiklikleriyle maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ama Ümraniyespor bütün oyuncularıyla kaleyi savundu. Gol yemeden maçı bitirdiler. Biz üzgünüz. Önümüzdeki haftaki maçta inşallah bunu telafi edeceğiz. Ümraniyespor'u da galibiyetinden dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

