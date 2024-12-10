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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Sivasspor Maçına Dair Açıklamalar

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor maçı öncesinde galibiyet hedeflediklerini açıkladı. Demirel, bu maçın kendileri için hedef maç olduğunu ve kazanmak istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor mücadelesi hakkında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz inşallah, zaten her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligdeki galibiyet hasretine son vermek için Sivas ekibi karşısında 3 puan arayacak. Yeşil-beyazlılar, aktivasyon çalışmasıyla başlayan idmanı sırasıyla geniş alan pas çalışması, taktik çalışmaları ve geniş alan oyun ile tamamladı.

Bu maç bizim hedef maçımız olacak

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, galibiyet hedeflediklerini söyledi. Demirel, "Bu maç bizim hedef maçımız. Neden hedef maçımız, rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz inşallah, zaten her maçı kazanmak istiyoruz. Ne yazık ki sahadaki şartlar bazen buna müsaade etmiyor ama biz oyunun gelişimine, bir sonuç alamasak da oyuncuların bize dönüşlerinden çok memnunum. Zamanla sonuç da gelecek ama inanıyorum ki bu hafta artık bir Bismillah diyeceğiz, başlayacağız. 3 puanı kazanmamız lazım. Hak eden bir grup var. İstekliler, ne desek yapmaya çalışıyorlar. O yüzden ben, niyetlerim ve samimiyetin olduğu bir ortamda her zaman doğru işlerin çıkacağının düşüncesindeyim. Bu hafta Allah'ın izniyle 3 puanla başlayarak önümüzdeki hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki gelecek arkadaşlarımız olacak. Ama şu oyuncuyu istiyorum, bu oyuncuyu istiyorum değil. Olabilecek oyuncular üzerinde durmayı istiyoruz. Biz takımın eksiğini veya fazlasını zaten söylemiştik gelmeden önce de. Şimdi o bölgelere doğru hareket ediyoruz. Ortamımız burada güzel, inşallah en uygun oyuncuyu buraya getirmeyi düşünüyoruz. Buraya her futbolcuyu da sokmak istemiyorum. Çünkü aile ortamı ve aile düzeni var. Bu düzeni bozmak istemiyorum. İnşallah buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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