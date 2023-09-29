Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'nın lige bu sezon yükselmesine rağmen iyi bir takım olduğunu ve maçın kendileri adına zor geçeceğini söyledi. Bodrum FK, 1'inci ligin 7'inci haftasında kendi evinde Çorum FK'yı konuk edecek.

Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: Zor bir maç bizi bekliyor

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'nın lige bu sezon yükselmesine rağmen iyi bir takım olduğunu ve maçın kendileri adına zor geçeceğini söyledi.

Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci ligin 7'inci haftasında kendi evinde Çorum FK'yı konuk edecek. Maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip taraftarı önünde galibiyete kenetlendi. Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu hafta, lige yeni çıkmasına rağmen iyi işler yapan bir takıma karşı oynayacağız. Deplasman maçlarında 9 puan alıp 8 gol atan takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor" dedi.

Kaptan Erkan Değişmez dışında eksik futbolcularının bulunmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Erkan'ın sakatlığı devam ediyor. Onun dışında ciddi bir eksiğimiz yok" diye konuştu. Takımın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı ise "Altay maçında son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Önümüzde Çorum FK maçı var ve bu maça iyi hazırlanıyoruz. İnşallah bu karşılaşmadan galip geleceğiz. Bu sene ligi güzel yerde bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.