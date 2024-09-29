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Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: 'Her Maç Zor, Lige Alışıyoruz'

Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: 'Her Maç Zor, Lige Alışıyoruz'
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Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Teknik Direktör İsmet Taşdemir, ligdeki zorluklara dikkat çekti ve takımın lige adapte olmaya başladığını belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, ligdeki her maçın zorluğunun olduğunu ve lige adapte olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu ligde her maçın zorluğu var. Bu maç, zor maçlardan bir tanesiydi bence. Kağıt üzerinde bir puan olan bir rakiple oynadık gibi gözüküyor; bence öyle değildi. Özellikle üç deplasman maçında çok doğru oynamışlardı, iyi oynamışlardı. İkisine bir farklı mağlup oldular, birinde de berabere getirdiler. İki sıfırdan yenilmişlerdi. Dolayısıyla, bence iyi bir takım. Geçen seneki oluşumdan kalan beş altı oyuncumuz vardı. Bugün de Yusuf Sarıyurt'tu. Ama özgüvenle oynamaya çalışan bir takım. Biz de bu maçın bilincindeydik. Bu maçı kazandığımızda bize çok şey kazandıracağını biliyorduk. Yavaş yavaş da bu lige alıştığımızı düşünüyorum. Bizim için her şey bir ilk. İlk golümüz Süper Lig'de, ilk galibiyetimiz, ilk deplasman galibiyetimiz, ilk iki hafta üst üste galibiyet. Dolayısıyla, biz ilkleri yaşıyoruz bu sene. Bizim için önemli ve güzel bir maçtı. Sonunda böyle bitince, çok daha güzel oldu. Oyunun belli dönemlerinde üstünlüğü ele aldı Adana Demirspor takımı ama genelinde biz aldık ve çok güzel gollerle maçı kazanmayı bildi oyuncular. Bugün çok istediler. Onlar da farkındaydı. Kazandığımızda çok şey kazandık gençler. Dolayısıyla, bugünü güzel bir şekilde atlattık. Ama ligin zorluğu devam ediyor. Zorluklarla boğuşmaya ve kendimize yukarılarda yer edinmeye, oynadığımız oyunları keyif vermeye devam etmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor İsmet Taşdemir Politika Futbol Bodrum Spor

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