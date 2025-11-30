Haberler

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz: 'Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz'

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz: 'Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz'
Güncelleme:
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK'yi 4-0 yenerek moral buldu. Teknik Direktör Sefer Yılmaz, sezon sonuna kadar aynı başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, Çorum FK, maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, "İki taraf için de çok önemli bir maçtı. Çok iyi hazırlandık, geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Bunun üzüntüsünü bütün hafta yaşadık ama çok iyi çalıştık. Rakibimizin artılarını ve eksilerini hafta içi antrenmanlarda en iyi şekilde çalışıp sahaya aktardık. Çok keyifli bir maç oldu. Seyirciler ve bizim için keyifliydi. İnşallah yeni bir seriyle kaybettiğimiz liderliği en kısa zamanda yeniden kazanmak istiyoruz. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

