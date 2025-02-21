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Bodrum FK Teknik Direktörü Morais'ten Hatayspor Maçı Değerlendirmesi

Bodrum FK Teknik Direktörü Morais'ten Hatayspor Maçı Değerlendirmesi
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Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Jose Morais, galibiyetin öneminden bahsederek, takımın performansını değerlendirdi ve taraftarlara teşekkür etti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Atakaş Hatayspor maçının ardından, "Gerçekten önemli bir 3 puan aldığımızı söyleyebilirim. Maça baktığınız zaman özellikle maçın son bölümünde birden fazla gol atabileceğimiz şanslar vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais açıklamalarda bulundu. Morais, "Oyuncularımı galibiyet için tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir 3 puan aldığımızı söyleyebilirim. Maça baktığınız zaman özellikle maçın son bölümünde birden fazla gol atabileceğimiz şanslar vardı. Onları değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuçta olabilirdi. Son pozisyonlarda biraz daha bitirici olabilirdik diye düşünüyorum. Hafta boyunca çok çalıştık, oyuncularımız bunun karşılığında çok iyi performans sergiledi. İşin ofansif tarafında biraz daha girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirebilirsek daha fazla gol atabileceğimiz anlar olacaktı. Savunma tarafında oyuncularım iyi çalıştı, gol yemedik, rakibe fazla gol fırsatı vermedik. Takım halinde iyi savunma yaptığımızı söyleyebilirim. Gelişmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Bunu sürdürerek önümüzdeki maçlarda iyi sonuç almaya çalışacağız. Hatayspor kendi bulundurdukları kalitelerinin daha altında bir yerlerde aslında. Bazı kaliteli ayaklara sahipler, iyi oyuncular sahipler. Bu maçta da onu görmüş olduk, onlara da gelecek için şimdiden başarılar dilerim. Taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızla birlikte umarım gelecekte iyi şeyleri beraber başarırız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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