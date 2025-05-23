Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: "Son Maçta Şansımızı Taşımak İstiyoruz"

Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: 'Son Maçta Şansımızı Taşımak İstiyoruz'
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Kayserispor ile oynayacakları kritik maç öncesi oyuncularının motive olduğunu ve galibiyetle ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istediklerini belirtti.

- Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: "Kazanıp, şansımızı son maça taşımak istiyoruz"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bodrum FK, 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Jose Morais yönetimindeki yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını Bodrum Stadyumu'nda sürdürdü. Öte yandan Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir de idmanı takip etti.

Jose Morais: "3 puana ihtiyacımız var"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Jose Morais, öncelikle Kayserispor mücadelesini değerlendirdi. Morais, "Bizim için önemli ve kritik karşılaşma olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını dışarıda tutarsak ve bir Samsun maçı var. Orada neler olduğunu zaten biliyoruz. O maçta bir şekilde bizim kazanmamız engellendi. Onun dışındaki maçlarda puanlar almayı başardık ama artık bizim 3 puana ihtiyacımız var. Hafta boyunca hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Oyuncularımız motive durumda, orada kazanarak şansımızı son maça kadar taşımak istiyoruz" dedi.

Selahattin Polat: "Biz ligde kalacağımıza inanıyoruz"

Ligde kalma yarışıyla alakalı değerlendirme yapan Asbaşkan Selahattin Polat ise, "Hocamızın gelişiyle yeniden motivasyon oluşmaya başladı. Futbolcularımız farklı bir enerji yakaladı. Biz hocamızla beraber bu ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her şey sahada bitmiş olsaydı biz bugün ligde üst sıralardaydık. Kimseyi suçlamıyoruz, biz mücadelemize devam edeceğiz futbolcularımıza güveniyoruz. Adalet varsa kalırız" diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir de ligde kalacaklarına inandığını dile getirerek, "Hocam geldiği günden beri güzel kaynaşma oldu. Olay sadece puan değil, bazı hoş olmayan şeyler yaşadık. Oynadığımız maçlarda hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Biz bize yakışanı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Her şeyden önce inanıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Spor
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