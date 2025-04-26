Bodrum FK Teknik Direktörü Morais, Hakem Kararlarını Eleştirdi

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Samsunspor maçının ardından, "Üzgünüz, şunu söyleyebilirim, biraz bugün sanki kazanmamızı istemediler gibi. Burada hakem bile değildi belki başkası bizim kazanmamızı istemedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais açıklamalarda bulundu. Morais, "Öne geçtikten sonra VAR'ın enteresan kararıyla aleyhimize penaltı verildi ki burada rakibimizin bile verilen karara inandığını düşünmüyorum. Bize verilen penaltı ile devam edecek olursam topun geliş anını görüyorsunuz, kaleci topu almak için çıktı ve topu kontrol ettiği anda orada rakipten herhangi bir oyuncunun olmadığı ya da herhangi bir rahatsızlık vermediği bir anda top kalecimizin ellerinden düşerken, top takım arkadaşının neresine çarptı da penaltı verildi onu biz anlayamadık" diye konuştu.

"Bence net penaltıydı"

Morais maçta olan kararları da eleştirerek "İkinci yarıyı aslında domine ettik ama yetmedi. İki pozisyondan birini gole çevirdik aslında ama gol de verilmedi. Attığımız golün 1'i belki ofsayttı, belli bir şekilde kabul edebiliyoruz ama rakibe verdiğiniz penaltı gibi bize de bu penaltıyı verebilirdiniz. Bence net bir penaltıydı hakemde penaltı verdi. VAR neden bu konuya müdahale edip hakemin kararını değiştirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

"Kazanmamızı istemediler gibi"

Birilerinin Bodrum FK'nın kazanmamasını istediğini vurgulayan Morais, "Üzgünüz şunu söyleyebilirim, biraz bugün sanki kazanmamızı istemediler gibi. Burada hakem bile değildi belki başkası bizim kazanmamızı istemedi. Gol atarlarsa bunu bir şekilde vermeyelim gibi başkaları tarafından alınmış karar gibi gözüküyordu. Sonucun adil olmadığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Taraftarlara ve oyunculara övgü

Morais, oyuncularına oyuncularına ve taraftarlarına teşekkürlerini sunarak, "Oyuncularımızı ve oluşturdukları ambiyanstan dolayı taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Oyuncularım kalpten oynadılar. Cezalandırıldığımızı düşünüyorum. VAR kararları bizim buradan istediğimiz sonucu almamızı engelledi" dedi. - MUĞLA