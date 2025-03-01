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Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: 'Gol yollarında çalışmalıyız'

Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: 'Gol yollarında çalışmalıyız'
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Bodrum FK, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör Jose Morais, maç sonrası oyuncularını tebrik ederken, gol yollarında daha fazla çalışmaları gerektiğini belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gol yollarında biraz daha çalışırsak daha iyi sonuçlar alacağız. Bir maçı daha gol yemeden kapattık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Pozitif taraftan bakacak olursak oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor. Çünkü gösterdikleri performans gerçekten iyiydi. Maçın başından itibaren birçok pozisyon yakaladık. 2 tane ofsayttan verilmeyen golümüz var. Bunlara baktığımız zaman bu aşamaya kadar topu getirebiliyoruz. Bunları değerlendirme noktasında kendimizi geliştirebiliriz. İşin savunma tarafına bakacak olursak 1 maçı daha gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı iyi yapıp hem de gol şansı oluşturduğumuz görünüyor. Gol yollarında biraz daha çalışırsak daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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