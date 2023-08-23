- Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir : "Oynadığımız oyundan keyif almıyoruz"

MUĞLA - Gençlerbirliği mücadelesi öncesi oyunsal anlamda özeleştiri yapan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreçten en kısa süre içerisinde sıyrılmak istiyoruz. Oyun olarak, oynadığımız oyunu oynayamadığımız için sıkıntılı diyorum. Şu anda oynadığımız oyundan keyif almıyoruz. Bir yerde noksan var, onu tespit edip düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Kenan Özer ve Musah Mohammed ile kırmızı kart cezalısı Süleyman Özdamar Gençlerbirliği karşısında sahada olamayacak. Ligde ilk 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, 4 puanla beşinci sırada yer alıyor.

"Zor maçları oynamaya alıştık"

Gençlerbirliği karşılaşmasının zor olduğunu ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Motivasyonumuz iyi, onda bir sıkıntı yok. 2 haftada 4 puan aldık. İyi gibi gözüküyor ama oyunsal olarak oturtamadığımız bazı durumlar var. Sakat oyuncumuz fazla, yeni gelen oyuncularımız adapte olamadılar. İçlerinde olanlar da var ama genelinde olamadılar. Bu normal bir süreç, kampın başında da bizimle beraber değillerdi. Şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreçten en kısa süre içerisinde sıyrılmak istiyoruz. Oyun olarak, oynadığımız oyunu oynayamadığımız için sıkıntılı diyorum. Şu anda oynadığımız oyundan keyif almıyoruz. Bir yerde noksan var onu tespit edip düzeltmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçı, zor bir maç. Geçen seneyle alakası olmayan, çok farklı transferler yapan, sistem de değiştirerek iyi oyun oynuyorlar. Zor maçları oynamaya alıştık. Aldair, transfer edip kampa ilk kattığımız oyuncularımızdan bir tanesi. Tecrübeli bir oyuncu, geçen sene Slovenya liginde şampiyon olmuş bir takımın oyuncusu. Buna inandığımız ve güvendiğimiz için kendisini transfer ettik. Her geçen gün daha iyi ısınıyor, daha iyi işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli futbolcularından Aldair Djalo Balde de, "Şimdiden taraftarlara ve herkese çok teşekkür ediyorum. Takım olarak iyi karşılandım ve çok hızlı adapte oldum. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Hedefim takımla birlikte Süper Lig'e çıkmak. Bunun için her gün çok çalışıyoruz. Tek hayalimiz isteğimiz bu ve benim de kariyer planım bu" diye konuştu.