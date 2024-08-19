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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Lige Renk Katmak İstiyoruz

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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımın oyununu değerlendirerek lige renk katmak istediklerini ve bunun için çalışacaklarını söyledi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Benim istediğim lige renk katmak. Oyun olarak yarım yarım bunu yapıyoruz. Lige renk katmak istiyoruz. Bunu yaparsak mutlaka sıralamadaki yerimiz yukarılarda olur" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Bodrum FK deplasmanda Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadelenin ilk yarısında iyi oynadıklarını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bizim için iki farklı yarı oldu. İlk yarı iyi oynadığımız, pozisyona girdiğimiz bir yarıydı. İkinci yarı yediğimiz golle inişe geçtik. İkinci yarı bu ligin gerçekleriyle karşılaştık. Yetmedi. Geçen hafta 90'ıncı dakikada yetmemişti. Bugün 45 dakika iyi oynadık ama yetmiyor. Bir şeyleri toparlamak lazım. Rakip ceza sahasında 24 kez topla buluştuk, 1 gol attık. Rakibimiz 18 kez buluştu, 4 gol attı. Hem çalışma hem de kadro yapılanmamıza dikkat edeceğiz. Edersek rahat ederiz. Yoksa sıkıntılı günler yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BU LİGİN KALİTE GERÇEĞİ VAR"

Transfer çalışmaları hakkında gelen soru üzerine İsmet Taşdemir, "Kulüp politikası doğrultusunda gidiyoruz. Transferler olabilir de olmayabilir de. Genç oyuncularımız var. Bugün Ege oyuna girdi. Musa öyle. 2002 doğumlu oyuncularımız. Takımın iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Oyun olarak iki haftadır iyiyiz ama yetmiyor. Bu ligin kalite gerçeği var. Oyuncu kardeşlerimiz mücadelesi, isteği, arzusu çok iyi ama bir yerde tıkanıyoruz. Bunu gidermemiz lazım" şeklinde konuştu.

"İSTEĞİM LİGE RENK KATMAK"

Lige renk katmak istediklerini belirten Taşdemir, "Benim istediğim lige renk katmak. Oyun olarak yarım yarım bunu yapıyoruz. Lige renk katmak istiyoruz. Bunu yaparsak mutlaka sıralamadaki yerimiz yukarılarda olur. Hedefimiz kümede kalmak lafını kullanmak istemiyorum. Bundan önceki senelerde oynadığımız oyun beğenilip, takdir edildi. Bundan sonra da bunu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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