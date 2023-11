Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemlerimizin sahada her şeyi koruması lazım

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerimizin sahada her şeyi, oyuncuları, otoriteyi koruması lazım. Oyuncum sakatlandıktan sonra 'Hocam oyunu durdur' diyen tüm oyuncularıma sarı kart verdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor, Ankara'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 beraber kaldı. Maç sonunda basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçta yenilmemenin önemine dikkati çekti.

Çok farklı konumda olan iki takımın bugün karşı karşıya geldiğini söyleyen Taşdemir, "İki takımın da her maçı kazanabilme potansiyeli var, doğru oyunları var ve tabii ki eksik tarafları da var. Arada yavan olsa da çok iyi bir mücadele oldu. Neticesinde burada bir puanla ayrılmak düştü bize. Onunla da yetinip yolumuza devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi puan puandır. Bugün sadece değinmek istediğim nokta, hakemlerimizin sahada her şeyi, oyuncuları, otoriteyi koruması lazım. Sakatlanan oyuncumuzun durumunun çok ciddi olduğunu düşünüyoruz. Oyuncum sakatlandıktan sonra 'Hocam oyunu durdur' diyen tüm oyuncularıma sarı kart verdi. Sahada inanılmaz derecede elinde sarı kartla dolaşan bir takım gördüm bugün, bunlar doğru değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA