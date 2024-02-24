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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemler maçların önüne geçmemeli

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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarını eleştirerek, 'Hakemlerin maçların önüne geçmemesi lazım' dedi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarını eleştirerek, "Hakemlerin maçların önüne geçmemesi lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bodrum FK deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'nın 1. Lig'e yükseldikten iyi bir performans gösterdiğini belirterek, iyi noktalara geldiğini söyledi. Son 4 haftadır Çorum FK'nın sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Taşdemir, bu maçın her iki takım içinde önemli bir maç olduğunu ifade etti.

Maçların önüne hakemlerin geçmemesi gerektiğini anlatan İsmet Taşdemir, "Geçen hafta Sakarya'da geçti. Bu hafta burada da geçti. Dolaysıyla maçlardan sonra futbol konuşmamız lazım. Oyunu konuşmamız lazım. Maalesef konuşamıyoruz. Çünkü kararlar net değil. Kararlar doğru değil. Aynı kararlar bir yerde farklı oluyor. Başka bir yerde farklı oluyor. Bunlar biraz canımızı sıkıyor ama yağacak bir şey yok. Buna da alışacağız artık mecburen. Alıştırıyorlar çünkü. Geçen hafta Çorum'un verilmeyen penaltısı. Bu hafta verilenler, verilemeyenler. Her şey tartışmaya açık. Ben oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak için mücadele ettiler. Çorumspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Her geçen gün ligin zorlaştığına vurgu yapan Taşdemir, "Her takım her takımı yenebiliyor. Dolaysıyla da zor maçlar bekliyor. Bir iki takımda alttan geldi. Şuanda 10 takımın play off şansı var. 4-5 takımında direk çıkma şansı var. Burada Eyüpspor biraz farklı. Onlar çıktılar gibi. Lig ikinciliği, üçüncülüğü ve ilk yedi yarışı son haftaya kadar süreceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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