Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçında hakem kararlarını eleştirdi

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçında hakem kararlarını eleştirerek, doğru maç yönetmediğini düşündüğünü söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, konuk olduğu Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Dengeli bir oyundu golü yiyene kadar. Çözülmelerimiz oldu. İstediğimiz oyunları oynayamadık. İkinci yarı oyuna ortak olmak istedik. Farklı bir engel oldu. Hakem triosu bizi oyuna sokmadı. Verilecek pozisyonları verilmediğini gördük. Pozisyonların hepsinde hakemin değerlendirmesi yanlıştı. Bugün hakemin doğru maç yönettiğini düşünmüyorum. Eyüpspor hak etti, kazandılar" ifadelerini kullandı.

"Savunma yapan takım değiliz"

Geçmiş maçlara oranla bugün hücumda etkili olamadıklarını da belirten Taşdemir, "Bizim genel bir oyun anlayışımız var bugün özellikle bazı arkadaşlarımızın performans düşüklüğü, oyun çözülmesine neden oldu. Savunma yapan takım değiliz. Genel oyununuzu sahaya süremedik" diye konuştu. - İSTANBUL