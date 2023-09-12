Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Apandisit Ameliyatı Geçirdi

Muğla'nın 1'inci Lig'deki iddialı temsilcisi Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, apar topar apandisit ameliyatı oldu. Durumu iyi olan Taşdemir'e acil şifalar dileriz.

Muğla'nın 1'inci Lig'deki iddialı temsilcisi Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, apar topar apandisit ameliyatı oldu. Ani gelişen ağrılar sonrası bıçak altına yatan 49 yaşındaki teknik adamın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bodrum FK, Taşdemir'in sağlık durumuyla ilgili, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir acil bir apandisit ameliyatı geçirmiştir. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan değerli hocamıza acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.