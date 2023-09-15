Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ameliyat Sonrası İlk İdmana Çıktı

Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, apar topar geçirdiği apandisit ameliyatının ardından sadece 2 gün sonra takımının başında idmana çıktı. Ameliyat masasından yeni kalkmasına rağmen, Taşdemir, Sakaryaspor maçı öncesi takımını yönetmek için sahalara geri döndü.