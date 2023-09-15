Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ameliyat Sonrası İlk İdmana Çıktı
Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, apar topar geçirdiği apandisit ameliyatının ardından sadece 2 gün sonra takımının başında idmana çıktı. Ameliyat masasından yeni kalkmasına rağmen, Taşdemir, Sakaryaspor maçı öncesi takımını yönetmek için sahalara geri döndü.
Bodrum FK'da hafta başında apar topar apandisit ameliyatı olan teknik direktör İsmet Taşdemir, 2 gün sonra sahalara döndü.
Ameliyat olduktan sonra haftanın ilk çalışmasında yer almayan 49 yaşındaki teknik adam, 18 Eylül Pazartesi günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi ameliyat masasından yeni kalkmasına rağmen dün takımının başında idmana çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor