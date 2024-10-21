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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: '70. dakikadan sonraki oyunumuzu geliştirmeliyiz'

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: '70. dakikadan sonraki oyunumuzu geliştirmeliyiz'
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Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, maç sonrasında özellikle 70. dakikadan sonraki oyunlarının gelişmesi gerektiğini vurguladı. Takımın iyi bir oyun çıkardığını ama son vuruşlarda etkili olamadıklarını belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Her maçın önemi var, bu da bizim için önemli bir karşılaşmaydı. 70. dakikadan sonraki oyunumuzu geliştirmemiz lazım. O oyun bize yakışmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Özellikle 70 dakikada çok doğru oyun oynadıklarını düşünüyorum. İyi oynadık, ancak sonunu getiremedik. Final paslarında başarılı olamadık, son vuruşlarda etkili olamadık. Ama yaklaşık 70 dakika takımımızın arkadaşları çok önemli bir oyun sergiledi. İyi oynadıklarını düşünüyorum, fakat maalesef sonunu getiremedik. 70. dakikadan sonraki oyunumuzu geliştirmemiz lazım. O oyun bize yakışmadı, bizim takımımıza yakışmadı. Bir türlü de oyunu değiştiremedik. Ama oyundaki değişikliklerle de istediğimiz farkı yakalayamadık. Maalesef mağlup olduk. İyi gidiyorduk, ancak bu mağlubiyetle sona geldik. Ama bu sadece bir maratonun ilk yarısı. İlk yarının bitiminde 10 maç var. Her maç zor. Dolayısıyla bu maçı bir an önce unutup eksiklerimizi görüp, bunları düzeltip, artılarımızı çoğaltarak yolumuza devam etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi bu bizim için kritik bir maçtı, farklı bir pozisyona gelebileceğimiz bir maçtı. Maalesef başaramadık. Diğer maçlarda bu şansımızı kullanıp inşallah burada yakalayamadığımızı o maçlarda yakalarız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İsmet Taşdemir Rizespor 3-sayfa Bodrum Futbol Spor

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