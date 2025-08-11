Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer: Oyuncularımın Mücadelesinden Memnunum

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Burhan Eşer, oyundan ve oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

Eşer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçının her zaman zor olduğunu, hava sıcaklığının da oyuncuları çok etkilediğini söyledi.

Bunun bahane olmadığını ifade eden Eşer, "Ona rağmen tempo, mücadele ve oyunun iki tarafında da oynayan bir Bodrumspor vardı. Son 20 dakika biraz tempomuz düştü. Ama genel anlamda maçı isteyen, maçın kontrolü, maçın hakimi bir Bodrum vardı. Oyundan memnunum, oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Lig uzun maraton bu tür sonuçlar olabilir, sürpriz sonuçlar da oluyor. Ama biz doğru yoldayız, iyi çalışıyoruz." dedi.

Eşer, teknik anlamda istedikleri şeyleri yaptıklarını anlatarak, "Girdiğimiz 4-5 pozisyon vardı, değerlendiremedik. Olsun lig uzun maraton. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Daha güzel sonuçlarla karşınızda olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Pendikspor cephesi

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan da zor bir deplasmandan aldıkları puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Geçen sezon Süper Lig'den düşmüş bir takıma karşı oynadıklarına dikkati çeken İlhan, "Kadrosunu korumuş bir ekibe karşı oynadık. Çok iyi mücadele. Gönül isterdi ki buradan 3 puanla ayrılalım. Neticede Bodrum deplasmanında 1 puan gerçekten iyi. İnşallah bunu biraz daha taçlandıracağız. Önümüzdeki maçla alakalı da hazırlığımızı yapacağız. Çünkü süreç kısa cumartesi. İnşallah daha iyi olacağız. Çünkü iyi yoldayız. Özellikle ikinci yarı bunu takım halinde gördük." açıklamasını yaptı.