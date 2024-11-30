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Bodrum FK Teknik Direktörü Demirel: 'Bu maçı unutup ayağa kalkmalıyız'

Bodrum FK Teknik Direktörü Demirel: 'Bu maçı unutup ayağa kalkmalıyız'
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Bodrum FK, Samsunspor'a 4-0 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Volkan Demirel, takımın tekrar ayağa kalkma hedefinde olduğunu ve gelecek maçlara odaklanacaklarını belirtti.

0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından tekrar ayağa kalkmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Samsunspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizerek, "Samsun zor bir deplasman. Hem Samsunspor'un ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından ötürü kutluyorum. Biz iyi hazırlandığımızı düşünüyordum kendi adıma. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ama ikinci yarıda o 46. dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti hem Samsunspor'un oldu hem de buldukları gollerle farkı açmaya çalıştılar. İlk yarıdaki oyun çalıştığımız gibi karşılık buldu. Sadece bir duran toptan gelen bir gol var. Ama ikinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik. Şu durumda yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Artık bu maçı unutup önümüzdeki biz bir bay haftası yaşayacağız. Ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanarak içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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