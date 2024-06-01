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Bodrum FK Süper Lig'e yükseldi, şampiyonluk kutlamaları yarın yapılacak

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Bodrum FK, 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi. Şampiyonluk kutlamaları yarın yapılacak.

BODRUM,

1'inci Lig Play-Off finalinde Yeni Adana Stadı'nda Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e adını yazdıran Bodrum FK'da şampiyonluk kutlamaları yarın yapılacak. Takım uçağının rötar yapması nedeniyle kutlamaların 1 gün gecikeceği açıklandı. Adana'da büyük coşku yaşayan Bodmu FK takımının ilçede üstü açık otobüsle tur atacağı ifade edildi. Binlerce taraftarın eşlik edeceği kutlamalar öncesi Bodrum'da tüm sokaklar yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı. Organisayonda kafile saat 20.30'da Milta Marina'dan üstü açık otobüsle meydana gidecek. DJ Ersin'in şovu ve havai fişek gösterileriyle 21.30'da kafile sahneye çıkarak kupa kaldıracak. Saatler 22.30 gösterdiğinde ise sanatçı Bülent Serttaş konser verecek.

Süper Lig'de tarihin ilk Muğla temsilcisi olmayı başaran Bodrum FK'nın zaferi tüm ilçe ve ile yayıldı. Ege'nin turizm kenti Muğla'nın birçok ilçesinde vatandaşlar Bodrum FK'nın Sakaryaspor'la oynadığı finali meydanlarda dev ekranlarda izledi. Bodrum'da da Belediye Meydanı ve Turgutreis Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda binlerce kişi finali büyük heyecanla takip etti. Maç bitiminde ise meydanlar adeta karnaval yerine döndü. Bodrumlu futbolseverler büyük zaferi sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Bodrum Kutlamalar Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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