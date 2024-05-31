Bodrum FK, Süper Lig'e çıkarak şampiyonluğunu kutladı
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, Bodrum Belediye Meydanı'nda büyük bir kutlama yaptı. Binlerce kişi şampiyonluk sevincini Bodrum FK bayraklarıyla yaşadı ve marşlar eşliğinde galibiyeti kutladı. Aileleriyle birlikte meydana gelen taraftarlar, dans ederek Süper Lig heyecanını kutladı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, Bodrum Belediye Meydanı'nda kutlama yaptı.
Meydanda toplanan binlerce kişi ellerinde Bodrum FK bayraklarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.
Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, çalan Bodrum FK marşlarıyla galibiyeti kutladı.
Aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'na gelen taraftarlar, Süper Lig heyecanını dans ederek kutladı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.