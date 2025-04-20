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Bodrum FK, Süper Lig'de Kalma Hedefinde Kararlı

Bodrum FK, Süper Lig'de Kalma Hedefinde Kararlı
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Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Galatasaray mağlubiyetine rağmen Süper Lig'de kalma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Takımın şehir için mücadele ettiğini vurgulayan Polat, taraftarların desteği ile daha büyük zaferlere ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Süper Lig'de kalma hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Galatasaray mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig yolculuğumuzda inancımız tam. Galatasaray karşısında istediğimiz sonucu alamamış olabiliriz ancak mücadelemizden ve hedeflerimizden asla vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'nın sadece bir takım değil, bir şehir için mücadele ettiğini belirten Polat, "Bodrum FK'ımız, Süper Lig'de kalıcı olmak ve daha da ileriye gitmek için savaşmaya devam edecek. Taraftarımızdan aldığımız güçle her maçta daha da kenetlenecek, Bodrum'un adını zirveye taşıyacağız. Bugün üzülsek de yarın için umutluyuz. Birlikte daha nice zaferlere" diye konuştu - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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