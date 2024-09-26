Bodrum FK, Süper Lig'de Alt Sıralardan Kurtulmak İçin Mücadele Ediyor
Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk sezonunda zorlu bir süreçten geçiyor. Alt sıralardan kurtulmak için mücadele veren takım, Adana Demirspor'u konuk ederek seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Sakat oyuncular ve transfer yasağına rağmen Bodrum rakipleriyle puan savaşı içinde.
SÜPER Lig'deki ilk sezonunda geçen hafta kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Hatayspor'u deplasmanda yenerek nefes alan Bodrum FK, önündeki 3 maçta yine ligin alt sıralarındaki rakipleriyle karşılaşacak. Puanını 6'ya çıkarıp düşme hattından uzaklaşan Bodrum, pazar günü 1 puanla dibe demir atan Adana Demirspor'u ağırlayacak. Muğla temsilcisi FIFA'dan aldığı transfer yasağı yüzünden kadrosunu takviye edemeyen rakibini yenerek Süper Lig'de ilk kez seri yakalamaya çalışacak. Bodrum bu maçın ardından yine puan tablosunda kendisine yakın olan Kasımpaşa (D) ve Çaykur Rizespor'la oynayacak. Sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe Herelle ile kart cezalısı Fredy, bu hafta forma giyemeyecek. Tedavisi süren Taylan'ın durumu maç günü netlik kazanacak. Hatayspor deplasmanında forma giyemeyen Üzeyir'in ise sakatlığı geçti.