Bodrum FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sezon hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, çift idman ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanlarını sürdürdü.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, sezon hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çift idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle idmanları tamamladı.