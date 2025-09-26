Haberler

Bodrum FK, Seferi ve Fredy'nin Golleriyle Süper Lig Hedefine Yürüyor

1. Lig'de Vanspor'u 2-0 yenerek Süper Lig potasına dönen Bodrum FK, hücum gücünü Seferi ve Fredy ile oluşturuyor. Seferi, son maçta 2 gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Vanspor'u 2-0 yenerek yeniden Süper Lig potasına dönen Bodrum FK'yı hücumda Seferi ve Fredy sırtlıyor. Geçen sezon Süper Lig'den düşen kadrosunu önemli oranda koruyup yalnız 3 genç yerli transferi yapan Bodrum ekibinde takımda kalan iki yabancı yıldızlaştı. Geçen sezon transfer olduğu yeşil-beyazlılarda Süper Lig'de 30 maçta 3 gol atan Arnavut oyuncu Seferi, bu sezon ilk 7 maçı 5 golle geçti. Seferi, son Van Spor FK sınavında 2 gol birden atarak takımına 3 puanı getirdi. Angolalı yıldız Fredy de yine 7 haftada 5 kez ağları sarstı. Fredy, Adana Demirspor, Serikspor ve Sakaryaspor galibiyetlerine attığı gollerle direkt katkı yaptı. Bodrum FK'nın 7 haftada attığı 15 golün 10'u bu ikiliden geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
