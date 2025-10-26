Bodrum FK, Sefer Yıldız'ın Yorumlarıyla Iğdır FK'yi Mağlup Etti

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yıldız, Iğdır FK maçının ikinci yarısında gerçek oyunlarını gösterdiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK evinde mücadele ettiği Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplatısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yıldız, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek, "Rakibimiz son 5 haftanın en fazla puan toplayan ve en başarılı takımıydı. Özellikle bunu ilk yarıda oynadıkları oyunla da gösterdi. Başta Iğdırspor ve teknik direktörleri İbrahim hocayı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun sergilediler. İlk yarıda buna çok fazla karşılık veremedik. Ancak devre arasında hem oyuncu değişiklikleri hem de oyun planımızdaki revizyonlarla ikinci yarıda gerçek Bodrum FK'yı sahada gösterdik" diye konuştu.

Zor bir haftayı geride bıraktıklarını vurgulayan Yıldız, "Attığımız gollerle güzel bir galibiyet aldık. Rakiplerimizin de puan kaybettiği bu haftada 3 puan alarak puan farkını artırdık. İnşallah sezon sonuna kadar liderliği sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA