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Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı

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Trendyol 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK kupasını aldı. Yeni Adana Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Bodrum FK'li futbolcular coşkularını kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı. Kupa töreni için hazırlanan platforma çıkan futbolcu ve teknik heyete madalyaları takdim edildi. Bodrum FK'nin kazandığı kupa teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcuların elinde yükseldi. Futbolcular ve teknik heyet, kupayı aldıktan sonra Süper Lig'e çıkmayı taraftarlarıyla kutladı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK kupasını aldı.

Yeni Adana Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Bodrum FK'li futbolcular coşkularını kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

Kupa töreni için hazırlanan platforma çıkan futbolcu ve teknik heyete madalyaları takdim edildi.

Bodrum FK'nin kazandığı kupa teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcuların elinde yükseldi.

Futbolcular ve teknik heyet, kupayı aldıktan sonra Süper Lig'e çıkmayı taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: AA / Spor

İsmet Taşdemir Sakaryaspor Trendyol Bodrum Adana Futbol Spor Güncel Haberler

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