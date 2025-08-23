Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül, Eren Öksüzler

BODRUM FK: Sous - Omar İmeri, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet (Dk. 84 Mustafa), Brazao (Dk.84 Ege), Seferi (Dk. 90+2 Adem), Fredy, Dimitrov (Dk. 46 Musah Mohammed), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Celal)

SAKARYASPOR: Szumski (Dk. 70 Göktuğ) - Sadık, Zwolinski (Dk. 70 Salih), Kakuta (Dk. 70 Eren), Akuazaoku, Serkan, Koloveçios, Burak, Burak Çoban, Doğukan (Dk. 78 Abdurrahman), Kobiljar (Dk. 82 Alparslan)

GOLLER: Dk. 12 Burak Çoban ( Sakaryaspor ), Dk. 29 (P) Fredy, Dk. 60 Ajeti, Dk. 64 Seferi (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ahmet, Dimitrov (Bodrum FK), Sadık, Brazao ( Sakaryaspor )

1'inci Lig'de ilk 2 haftayı beraberlikle tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, evinde geriye düştüğü maçta Sakaryaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Sakaryaspor 12'nci dakikada Burak'la öne geçti: 0-1. Ev sahibi Bodrum FK, 29'uncu dakikada kazanılan penaltıyı Fredy ile gole çevirdi: 1-1. İlk yarı 1-1 berabere biterken, Bodrum FK 60'ıncı dakikada Ajeti'nin ayağından ikinci golü kaydetti: 2-1. Müsabakada son sözü 64'üncü dakikada Seferi söyledi: 3-1. Sakaryaspor da bu sonuçla ilk yenilgisini yaşamış oldu.

12'nci dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahasında Akuazaoku'nun pasında topla buluşan Burak Çoban'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

24'üncü dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Brazao rakip müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

26'ncı dakikada Fredy'nin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı penaltı tekrar kullanıldı.

29'uncu dakikada Bodrum FK'da Fredy'nin penaltı vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

60'ıncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Ajeti'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

64'üncü dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içi sol çaprazından Seferi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.