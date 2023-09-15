Bodrum FK, Sakaryaspor maçına odaklandı

Bodrum Futbol Kulübü, ligin 5'inci haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip milli maç arası öncesi alınan galibiyete bir yenisini daha ekleyip ligde zirve yarışına ortak olmak istiyor. Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Milli takım arasına 4-0'lık galibiyetle iyi girdik ama bu hafta mücadele edeceğimiz rakip değişime uğradı" dedi.

Trendyol 1. Lig 5'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Ligde milli maç arası öncesi, kendi evinde kazandığı 4-0'lık Ümraniyespor maçındaki yükselişini sürdürmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, Sakaryaspor karşısında galibiyete odaklandı. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekipte, Erkan Değişmez'in sakatlığı sürerken, sakatlıktan dönen Kenan Özer ve Musah Mohammed takımla birlikte çalışmaya başladı. Ligde galibiyet serisi yakalayarak zirve yarışına ortak olmak isteyen Bodrum FK, 7 puanla 6'ıncı sırada yer alıyor. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde apandis ameliyatı olan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kısa süre içerisinde tedavisini tamamlayıp takımın başına geri döndü.

Ameliyatın ardından kısa sürede toparladığını söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok şükür iyiyim. Hiç ummadığımız bir ağrı ve sancı derken hastanede bulduk kendimizi, ameliyat olduk kendimize geldik. 2 günde toparladık, kendimize geldik, iyiyiz çok şükür. Arayan soran iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Milli takım arasına 4-0'lık galibiyetle iyi girdik ama bu hafta mücadele edeceğimiz rakip değişime uğradı. Büyük ve güçlü bir camia bununla beraber hoca değişikliği oldu. 4 yeni transfer yaptılar. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız, onun için hazırlanıyoruz. Sakatlarımız yeni yeni takımla idmana çıkmaya başladı ve bu bizi sevindirdi. Bu hafta Erkan'ın sakatlığı var. Musah Mohammed ve Kenan bizimle oynayamaya başlayacaklardır ama oyun olarak ne zaman forma vereceğiz onu zamanını doğru ayarlamamız gerekiyor" dedi.

Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncusu Kenan Özer ise, "Taraftarlarımızı ve futbol oynamayı özledim. Sezon başı kampını çok iyi geçirmiştim. Hiç antrenman kaçırmadan üst düzey çalışarak güzel bir kamp geçirdim. Kampın son günü hazırlık maçında arka adalemden sakatlık yaşadım. Doktorumuz 4-6 hafta gibi bir süreç biçmişti. Bugün itibariyle 6 haftayı buldu. 10 gündür takımla beraber çalışmaya başladım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. 1-2 maç alışarak tekrar o eski formumu yakalamak için her şeyi yapacağım. Bu hafta Sakarya deplasmanına gidiyoruz, güzel bir deplasman. Güzel bir maç olacak. İçimizde hayaller kuruyoruz inşallah maç maç gidip bir hedef koymadan, bunu kamuoyuna göstermeden kendi içimizde yaşayarak yola çıktık. Geçen sene son maçta kaybettiğimiz o güzel duyguları inşallah bu sene hep birlikte yaşarız" diye konuştu. - MUĞLA