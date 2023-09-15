Bodrum FK, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışma yaptı. Bodrum FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.