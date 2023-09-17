Bodrum FK, Sakaryaspor deplasmanında

BODRUM,

1'inci Lig'de bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Bodrum FK yarın deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Ali Özer yönetecek. Bodrum FK'da Erkan'ın sakatlığı bulunurken, Kenan Özer ve Musah Mohammed iyileşti.

Hafta başında apar topar apandisit ameliyatı olan teknik direktör İsmet Taşdemir de 2 gün sonra takımının başına döndü. Ligde 5 puan toplayan Sakaryaspor, sezona milli maçlar için verilen arada teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ın yerine Tuncay Şanlı'yı getirmişti. Bodrum, milli ara öncesi 3 Eylül'de oynadığı son maçta Ümraniyespor'u 4-0 yenmişti.