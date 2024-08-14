Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı Süper Lig'e adım attı

Bodrum FK'nın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı, altyapıda başlayan kariyer yolculuğunu Süper Lig'de devam ettiriyor.

Bodrum FK altyapısına 12 yaşında katılan 30 yaşındaki futbolcu Celal Dumanlı, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına çıkarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bodrum FK formasıyla Bölgesel Amatör Lig, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de forma giyen Dumanlı, Süper Lig'de de sahaya çıkarak Türk futbolunun en üst seviyesine ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynanan müsabakada sahaya çıkan Celal Dumanlı, Süper Lig'deki ilk maçıyla kariyerinde yeni bir aşamaya geçti. - MUĞLA