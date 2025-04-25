Bodrum FK'nın Oyuncusunun Babası Vefat Etti

SÜPER Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Ganalı ön libero oyuncusu Musah Mohammed'in babası vefat etti. Yeşil-beyazlı kulüpte 2022-23 sezonundan bu yana forma giyen Musah Mohammed'in babasının ölüm haberini Bodrum FK, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile yayınladı. Açıklamada, "Futbolcumuz Musah Mohammed'in babasının vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Musah başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. 23 yaşındaki futbolcunun yarın iç sahada oynayacakları Samsunspor maçının ardından ülkesine gideceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor