Bodrum FK'nın Kalecisi Diogo Sousa, Süper Lig'de Formayı Bırakmadı

SÜPER Lig'deki ilk sezonunu geçiren Bodrum FK'da Portekizli kaleci Diogo Sousa, kaleyi bırakmadı. Bodrum ekibine 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan transfer olup ilk yılında 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan, geçen sezon da özellikle yarı finalde Çorum FK önünde seri penaltılardaki kurtarışlarıyla yeşil-beyazlıları finale ve Süper Lig'e taşıyan isimlerin başında gelen kaleci, bu sezon da kaleyi teslim aldı. Bodrum FK kaleye Çaykur Rizespor'dan tecrübeli eldiven Gökhan Akkan'ı da transfer etmesine rağmen Sousa oynanan 8 maçta da ilk 11'de forma giydi. Tecrübeli kaleci son 3 maçta yalnız 1 gol yedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor