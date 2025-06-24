Bodrum FK'nın Kalecisi Diogo Sousa, Antalyaspor ile Anlaştı

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa'ya talip çıktı. Deneyimli eldivenin Antalyaspor'la anlaşma sağladığı ve kariyerine Süper Lig'de devam edeceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki kalecinin transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Daha önce 2021-2022 sezonunda Antalyaspor forması giyen Sousa, son 3 sezonunu Bodrum FK'da geçirdi. Geçen sezon Süper Lig'de 32 maça çıkan Sousa'nın gitmesi durumunda Bodrum FK'nın Erzurumspor FK forması giyen Göktuğ Bakırbaş'ı transfer edeceği ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor