Bodrum FK, Menemen FK'yı mağlup ederek moral depoladı

BODRUM,

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Menemen FK'yı eleyip moral depoladı. Evinde geriye düşmesine rağmen pes etmeyen yeşil-beyazlılar 2-1'lik galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Hafta sonu ise ligde Tuzlaspor'u konuk edecek Ege ekibinin teknik patronu İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu. Menemen FK maçının zor geçtiğini belirten deneyimli teknik adam, "Bu maçta memnun olduğum ve memnun kalmadığı şeyler oldu. Kazanma isteğimiz ve coşkumuz beni memnun etti. Uzun süredir görev alamayan arkadaşlarımız oynadı. Futbolcularımız da zorlu maçın üstesinden geldiler. Galibiyet her zaman güzeldir" dedi.