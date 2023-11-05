Bodrum FK, Manisa FK'yı 2-0 yenerek galibiyetini kutladı

Takımın gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Maçın başından sonuna kadar oyuncularım gerçekten çok istedi ve çok iyi oynadılar. Dolayısıyla maçı kazandılar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1'inci Lig 11. haftasında Bodrum FK evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Kritik önemli bir maçtı. Rakibimiz sezon başı itibariyle şampiyon olmak için kurduğu bir takım ve o takıma karşı bizim mücadelemiz söz konusuydu. Sezon başından beri inişli çıkışlı bir grafiğimiz ama özellikle bu maçta inşallah bunu kırdığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar oyuncularım gerçekten çok istedi ve çok iyi oynadılar. Dolayısıyla maçı kazandılar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık çok iyi maç çıkardılar. Hak ettiğimiz maçı kazandığımızı düşünüyorum" diye konuştu. - MUĞLA