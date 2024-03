Bodrum FK, Manisa FK ile karşılaşmaya hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Play-off hattındaki iddiasını korumak isteyen yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Sıkı bir 7 maç bizi bekliyor, maçlara hazır olmak için bu arayı iyi geçirdik. Oyuncularımın moral ve motivasyonu iyi" dedi.

Trendyol 1. Lig 28. hafta mücadelesinde Bodrum FK, 2 Nisan Salı günü saat 20.30'da deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek için Manisa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Ligde Play-Off hattında 44 puanla 6. sırada yer alan Bodrum FK gerçekleştirilen antrenmanı, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Ligde kalan 7 maçta iyi sonuçlar almak istediklerini söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Milli arayı güzel değerlendirdik, iyi çalıştık. Son milli araydı ve son bir yüklenme haftasıydı. Ondan sonraki kalan 7 ve artılı diye bakıyorum işe inşallah o artıları da oynayabiliriz. Sıkı bir 7 maç bizi bekliyor, ona hazır olmak için bu arayı iyi geçirdik. Oyuncularımın moral ve motivasyonu iyi. Devre arası aramıza katılan kardeşlerimizde artık bizim gibi oldular. Manisa maçı zor bir maç, sezon başında direkt şampiyonluk iddiası üzerine kurulmuş bir takım ve kaliteli ayakları olan bir takım. Her bölgede çok kaliteli ayakları var. Düşüşler yaşadılar bazen, iyi sonuçlar aldılar ara ara ama istedikleri seviyeye bir türlü gelemediler ama bu bizim maçta gelmeyecek anlamı taşımaz" dedi.

Celal Dumanlı: "Play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

Takımın yıldız oyuncularından Celal Dumanlı ise, "10-12 günlük arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Milli arayı iyi değerlendirip 2-3 maçtır kaybedilen puanları umarım telafi ederiz. Manisa zor bir deplasman ama play-off'ta çok bir kredimizin kaldığını söyleyemeyeceğim bundan sonraki her maçın büyük önemi var. Manisa maçını kazanıp play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Sezon başlarken kendimize bir iddia koymuyoruz ama her zaman her sene olduğu gibi bu senede play-off iddiamız var. Bizi buralara kendi gayretimiz ve başarımız getiriyor. Bu sene inşallah play-off oynayıp üst lige çıkma şansı yakalayabiliriz" diye konuştu. - MUĞLA